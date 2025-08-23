El Gobierno de la Ciudad de México atendió 24 encharcamientos y la caída de 13 árboles por las lluvias de este sábado.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría de Gestión Integral de Protección Civil (SGIRPC), elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB).

La SEGIAGUA brindó atención a 15 encharcamientos registrados en las alcaldías Cuauhtémoc (6), Tlalpan (3), Álvaro Obregón (2), Magdalena Contreras (2), Venustiano Carranza (1) y Xochimilco (1).

La dependencia informó que el río San Buenaventura llegó al 90% de su capacidad, sin embargo, pasadas las 21 horas se encontraba al 35 por ciento. Todos los demás ríos y presas se encuentran estables.

Hasta las 21:00 horas de este sábado el volumen de las lluvias registradas en toda la capital es de más de 8.9 millones de metros cúbicos, y el nivel máximo de precipitación alcanzado se presentó en las estaciones pluviométricas Tanque Lienzo con 37.25 mm en la alcaldía Álvaro Obregón; Planta Chapultepec con 37 mm en la alcaldía Miguel Hidalgo, y La Joya con 35.75 mm en la alcaldía Tlalpan.

Con base en los pronósticos, se desplegaron puntos de guardia con personal técnico en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Se prevé que continúen lluvias ligeras hacia el poniente de la ciudad, en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

La SGIRPC actualizó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para la noche del sábado en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

Además reportó la atención de seis encharcamientos en la alcaldía Cuauhtémoc (3), Miguel Hidalgo (1), Magdalena Contreras (1) y en Álvaro Obregón (1).

Por su parte, el H. Cuerpo de Bomberos informó la atención de tres encharcamientos, 13 árboles caídos, un poste y cuatro cortocircuitos.

El Gobierno de la Ciudad de México pone a disposición de la población los números 911 y 55 56 83 2222 de la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil para reporte de emergencias, así como la Línea H2O (*426) y 55 5658 1111 de Locatel para informar sobre encharcamientos e inundaciones.

