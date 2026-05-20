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La informó que, con un corte a las 21:00 horas, el registradas en toda la Ciudad de México es de más de 3.6 millones de metros cúbicos.

El nivel máximo de precipitación se presentó en las estaciones pluviométricas ubicadas en : E. P. Zacatón (21 mm), San Pedro Mártir (14 mm), Bosque de Tlalpan (12.75 mm), (11.25 mm) y E.P. Picacho Homún.

Además, la estación Chapingo, en Texcoco, Estado de México, registró 12.25 mm; Nativitas 10.25 mm y Cerrillos 8.75 mm, en Xochimilco.

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Las brigadas de la Segiagua atienden los encharcamientos registrados en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. Los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables.

La dependencia capitalina realizó el despliegue de 105 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 31 equipos de maquinaria entre vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, equipos Hércules, pipa de agua tratada y pick up.

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