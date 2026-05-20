La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que, con un corte a las 21:00 horas, el volumen de las lluvias registradas en toda la Ciudad de México es de más de 3.6 millones de metros cúbicos.

El nivel máximo de precipitación se presentó en las estaciones pluviométricas ubicadas en Tlalpan: E. P. Zacatón (21 mm), San Pedro Mártir (14 mm), Bosque de Tlalpan (12.75 mm), La Joya (11.25 mm) y E.P. Picacho Homún.

Además, la estación Chapingo, en Texcoco, Estado de México, registró 12.25 mm; Nativitas 10.25 mm y Cerrillos 8.75 mm, en Xochimilco.

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Las brigadas de la Segiagua atienden los encharcamientos registrados en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. Los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables.

La dependencia capitalina realizó el despliegue de 105 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 31 equipos de maquinaria entre vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, equipos Hércules, pipa de agua tratada y pick up.

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JACL