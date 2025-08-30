La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que con motivo del XLII Maratón de la Ciudad de México, que se celebrará este domingo 31 de agosto, algunos medios de transporte tendrán adecuaciones en horario y algunas de sus líneas, para permitir el traslado para las y los participantes de este magno evento deportivo.

Metro

El Sistema Metro comenzará a dar servicio a partir de las 05:00 horas, únicamente en las estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 9. El resto de las líneas iniciarán en su habitual horario dominical de 07:00 a 24:00 horas.

Ruta del Maratón CDMX. Foto: captura de pantalla

Metrobús

En tanto, el Metrobús tendrá ajustes en el servicio de la siguiente forma:

Línea 1, horario de servicio modificado, de 5:00 a 14:00 horas, realizará recorrido en circuitos de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Corregidora. Estarán sin servicio las estaciones: Villa Olímpica a Reforma; Terminal Buenavista, Indios Verdes a Santa Cruz Atoyac

Línea 2, horario de servicio modificado, de 5:00 a 11:00 horas, realizará recorrido en circuitos de Tepalcates a Etiopía. Estarán sin servicio las estaciones: Amores a Tacubaya y de Nuevo León a Colonia del Valle, así como de Rojo Gómez a Doctor Gálvez

Línea 3, horario de servicio modificado, de 5:00 a 14:00 horas, realizará recorrido en circuitos de Tenayuca a Buenavista y de Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc. Estarán sin servicio las estaciones: Mina a Balderas y Terminal Buenavista II

Línea 4, horario de servicio modificado, de hacia el Norte de 5:00 a 14:00 horas y Ruta Sur de 5:00 a 18:00 realizará recorrido en circuitos de San Lázaro a Teatro Blanquita y de Alameda Oriente - Teatro Blanquita, permanecerán sin servicio de las estaciones Buenavista a Bellas Artes y la Ruta Sur de San Lázaro a San Pablo, permanecerán sin servicio, de Buenavista a Pino Suárez

Línea 7, horario de servicio modificado, de 5:00 a 14:00 horas, realizará recorrido en circuitos de Indios Verdes a Hospital Infantil y de La Villa a Glorieta de Cuitláhuac, permanecerán sin servicio las estaciones de Garibaldi a Campo Marte y de Tacubaya a París.

Trolebús

Del mismo modo, la Red de Trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos tendrá las siguientes adecuaciones desde su inicio de operación a las 05:00 horas y hasta concluir el evento deportivo:

Línea 1, De Central del Norte a Santa Veracruz (Teatro Blanquita) y de De Dr. Pascua a Central del Sur Taxqueña

Línea 2: De Av. Insurgentes (Yucatán) a Metro Pantitlán

Línea 3: De Museo de Transportes Eléctricos a Metro Zapata (Juan Sánchez Azcona)

Línea 5: De San Felipe de Jesús a Glorieta de Cuitláhuac

Línea 6: De Metro el Rosario a Av. Presidente Masaryk

Línea 7: De Periférico Oriente a Glorieta de M. A. de Quevedo.

Traslado especial para corredores

Adicionalmente, se contará con unidades para el traslado de corredores desde distintos puntos de la ciudad que asistan al Maratón. Los servicios de apoyo serán de Perisur a Ciudad Universitaria; de Indios Verdes a Ciudad Universitaria; de San Antonio a Ciudad Universitaria; de Izazaga a Perisur; del Foro Sol (Palacio de los Deportes) a Perisur; y de Narvarte a Perisur en un horario de 03:00 a 08:00 horas.

Se les recuerda estar al pendiente de las redes sociales de los distintos organismos a fin de prever sus viajes y evitar contratiempos en los trayectos.

