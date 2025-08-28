Todo listo para el XLII Maratón de la Ciudad de México; medio maratón cambiará de ruta en su siguiente edición

Este domingo, las calles capitalinas se pintarán de morado. Treinta mil corredores partirán de Ciudad Universitaria con un mismo objetivo en mente: conquistar los 42 kilómetros y 195 metros del XLII Maratón de la Ciudad de México, cuya meta será el Zócalo del Centro Histórico.

“Estamos en coordinación con las autoridades para que nuestros corredores tengan las mejores condiciones”, prometió Javier Jesús Peralta, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

Por otra parte, adelantó que —en la edición del próximo año— el medio maratón capitalino cambiará de ruta. Si bien todavía falta afinar la logística y el trazado de la ruta, la propuesta se mantiene firme: “Estamos viendo muchas alternativas [...] con el objetivo de que tengan todos una mejor experiencia”.

“México va a ser el epicentro del deporte internacional. Nos va a ver todo el mundo. Todas las fiestas las vamos a ir alineando para que tengamos la mejor experiencia”, aseveró el directivo.

En esta labor, Peralta Pérez anticipó que trabajarán con un esquema de embajadores que les guiarán para respetar el “sentir de los corredores”.

Referente al evento internacional que se celebrará este 31 de agosto, el XLII Maratón de la Ciudad de México tomó inspiración en los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, por lo que “todos los finishers tendrán un reconocimiento Painani, como ya lo tienen los del medio maratón”.

“La Ciudad de México da para muchísimo. Trae un turismo importante, por lo que hay que explotarlo”, concluyó el directivo.

Esto es lo que necesitas saber sobre la salida del Maratón de la Ciudad de México

La salida será en la Avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estos son los horarios para cada uno de los bloques de salida:

Bloque de silla de ruedas y discapacidad visual: arranque a partir de las 5:45 A.M.

arranque a partir de las 5:45 A.M. Bloque élite femenil: 5:50 A.M.

5:50 A.M. Bloque élite varonil: 6:00 A.M.

6:00 A.M. Bloque A: arranque a partir de las 6:00 A.M.

arranque a partir de las 6:00 A.M. Bloque B: arranque a partir de las 6:15 A.M.

arranque a partir de las 6:15 A.M. Bloque C: arranque a partir de las 6:30 A.M.

La meta se encontrará en el Zócalo capitalino, dándole fin a los 42 kilómetros y 195 metros que conforman el recorrido.

