Lorena Ramírez toma impulso del apoyo de sus fanáticos para triunfar

Ningún camino es imposible para Lorena Ramírez, corredora rarámuri que se ha consolidado como representante de México en ultramaratones mundiales.

Ha vencido todo tipo de climas y terrenos en España, Estados Unidos y Hong Kong, recorriendo distancias entre 50 y 100 kilómetros, pero el rival más difícil que enfrenta en cada competencia es la enfermedad.

“Lo más difícil al correr largas distancias siempre es la enfermedad. Sientes que no puedes llegar a la meta, por todo el cansancio. Los huaraches son más cómodos en la montaña para bajar en las competencias, y no me importa que me lastimen los pies, son parte de mí”, dijo.

Ramírez, quien en enero completó el Ultramaratón de Hong Kong, con tiempo de 26 horas, dos minutos y 12 segundos, reveló que lo ganado en cada competencia le permite apoyar a su familia y comunidad.