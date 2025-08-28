Larcamón respalda a Aguirre y sus microciclos; “Que a México en el próximo mundial le vaya espectacular”

Cruz Azul sigue invicto en el Apertura 2025 y peleando en la cima del torneo. La Máquina volvió a mostrar carácter en un partido que se le complicó ante Toluca, pero las individualidades marcaron diferencia para mantener la racha sin derrotas. Mientras tanto, Nicolás Larcamón dejó en claro que su mirada va más allá de la Liga MX: el técnico celeste quiere aportar al Tri de cara al Mundial 2026.

El estratega argentino resaltó que el trabajo conjunto de clubes y selección es vital para que México tenga un papel histórico en la próxima Copa del Mundo. “Estamos frente a una cita mundialista en la que todo el medio tendríamos que estar muy comprometidos con ayudar de la mejor manera a nuestro seleccionador, al Vasco (Aguirre)”, afirmó en conferencia.

Y confesó: ” Mi deseo personal es que a México en el próximo mundial le vaya espectacular, con la responsabilidad que supone no jugarse en nuestra tierra, ojalá dios quiera, que tengamos una excelente participación y, bueno, eso vaa hablar muy bien del trabajo de no solamente la selección, sino todo el futbol mexicano”.

Larcamón defendió los microciclos que ha implementado Javier Aguirre y que han generado opiniones divididas. Para el técnico cementero, estas sesiones son inteligentes y necesarias. “En definitiva, el objetivo es poder analizar algunas situaciones de jugadores que quizás están en ese universo de jugadores que no los puede hacer competir, pero de esta manera los puede valorar, los puede tener algunos entrenamientos, y me parece sumamente inteligente por parte del seleccionador y de su cuerpo técnico”.

La postura del entrenador de Cruz Azul es clara, está dispuesto a prestar a sus jugadores siempre que el seleccionador lo requiera. Lo ve como una inversión para el futuro del futbol mexicano, más aún porque el Mundial será en casa y representa una responsabilidad histórica para el país.

Los recientes llamados de Aguirre incluyen nombres con sello cementero como Erik Lira y Charly Rodríguez, además de otros habituales como Orozco Chiquete, Jorge Sánchez y Ángel Sepúlveda. Larcamón está convencido de que, si alguno de sus futbolistas es convocado, lo hará con gran nivel y motivación.

Sobre el impacto que pueden tener los microciclos en el ritmo de Cruz Azul, Larcamón fue claro al asegurar que no representan un problema. “Sinceramente, para estos microciclos que son, en definitiva, casi una semana fuera de lo que es las directrices nuestras, no impacta tanto”, aseguró el técnico, quien no considera necesario darle descanso a sus jugadores tras estas convocatorias.

El argentino pidió también a la opinión pública dejar de juzgar los microciclos con base en resultados inmediatos. Para él, la clave es que Aguirre tenga la oportunidad de observar y analizar a futbolistas que quizá no están en competencia directa , pero que podrían ser útiles más adelante.

"A veces la opinión pública critica estos microciclos. El objetivo es analizar jugadores que el técnico tiene en el universo de lo que podrá elegir al final. Así que si se tienen que prestar jugadores a cualquier convocatoria estamos abiertos", sentenció el timonel cementero.