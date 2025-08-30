El Maratón de la Ciudad de México 2025 se llevará a cabo este domingo 31 de agosto y provocará el cierre de varias calles durante casi 8 horas.

En dónde inicia el maratón

La carrera está planeada para salir del Estadio Olímpico Universitario a las 5:45 de la mañana y la meta será en el Zócalo.

La principal afectación a la vialidad será el cierre de avenida Insurgentes, desde Ciudad Universitaria hasta la Glorieta de Insurgentes, a partir de las 5:45 horas y hasta las 13:30.

Alternativas viales

Las alternativas viales que las autoridades recomiendan es Anillo Periférico de la zona de Insurgentes Sur hasta el Bosque de Chapultepec.

O bien, se puede usar avenida Aztecas, División del Norte, Cuauhtémoc y Eje 3 Oriente para moverse de sur a norte.

Para moverse de oriente a poniente se recomienda usar Calzada Legaria, Marina Nacional, el Circuito Interior y el Viaducto Miguel Alemán.

Ruta del Maratón de la CDMX

Ruta del Maratón CDMX. Foto: captura de pantalla

La ruta del Maratón de la Ciudad de México comenzará pasando varios kilómetros sobre avenida Insurgentes hasta girar en la Glorieta de Insurgentes, para luego entrar en la colonia Roma por Oaxaca y rodear el Parque España.

Posteriormente tomará avenida Chapultepec para salir a Florencia hasta la glorieta del Ángel de la Independencia, y de allí hasta ingresar al Bosque de Chapultepec.

Luego saldrá a la zona de Polanco para reingresar al Bosque de Chapultepec, hasta salir de nuevo al Paseo de la Reforma.

La última parte de la ruta contempla pasar por Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución, posteriormente avenida Juárez, para finalmente llegar al Zócalo capitalino.

Transporte público

El Sistema de Transportes Colectivo Metro ofrecerá servicio especial desde las 5 de la mañana del domingo y los corredores inscritos en el maratón viajarán gratis.

El servicio especial será únicamente en las líneas 1, 2, 3 y 9, confirmaron autoridades de la Ciudad de México.

