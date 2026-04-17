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Han pasado más de 24 horas desde que se dio a conocer la desaparición de Rogelio Poblete, director del Organismo de Agua del municipio de Malinalco en el Estado de México.
De acuerdo con fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad del Estado de México presuntamente el servidor público habría sido privado de la libertad por hombres armados.
El servidor público al momento de ser privado de la libertad circulaba en una camioneta color guinda, posteriormente sus familiares informaron haber perdido toda comunicación con él.
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Por el momento elementos de la policía estatal y municipal mantienen un dispositivo de seguridad en las carreteras de la zona sur del Estado de México, donde les marcan el alto a cualquier auto sospechoso para verificar si Rogelio Poblete se encuentra dentro de las unidades.
Hasta el momento, no hay rastro del Director por lo que la búsqueda va a continuar.
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