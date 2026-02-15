La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono a menos de 24 horas de haber levantado la anterior.

A las 17:00 horas de este domingo se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), respectivamente, ubicadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

¿Cómo opera el doble hoy no circula este lunes 16 de febrero?

Este lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 05:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular:

Con holograma de verificación 2

Los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Autos que no circulan el lunes 16 de febrero (15/02/2026). Foto: Captura de pantalla

Además, habrá restricciones a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON; los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los vehículos exentos serán los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. También podrán circular los autos que porten holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Autos que sí circulan el lunes 16 de febrero (15/02/2026). Foto: Captura de pantalla

