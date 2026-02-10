Teoloyucan, Mex.- Tras una mesa de diálogo entre autoridades del gobierno municipal y transportistas, la aplicación de restricciones a la circulación de transporte de carga quedará suspendida de manera temporal por espacio de 30 días, en tanto concluye la elaboración del reglamento. Esta acción ocurrió luego de una protesta que duró más de 30 horas, el pasado fin de semana, y que mantuvo bloqueadas diversas vialidades de Teoloyucan.

El presidente municipal, Luis Domingo Zenteno Santaella, explicó al gremio transportista que actualmente están aprobadas en el Bando Municipal 2026 las disposiciones generales y de manera conjunta con el sector transportista, se elaborará el reglamento para delinear con precisión las normas que se deberán seguir.

Suspenden 30 días aplicación de Bando municipal que restringía tránsito de unidades de carga en Teoloyucan. Foto: Especial.

Por lo anterior, el compromiso del gobierno local fue que los policías de Teoloyucan no aplicarán por 30 días el Bando Municipal 2026, que define que las unidades de transporte de carga de más de 10 toneladas no pueden transitar en horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Pidieron revisar en qué casos aplicarán arrastres con grúas, situación por la cual el alcalde Zenteno explicó que los mismos conductores podrán llevar las unidades, en caso de que existan las condiciones mecánicas para ello. Y si las unidades no pueden ser llevadas por los choferes, el Ayuntamiento plantea la posibilidad de rentar grúa para evitar situaciones de cobros excesivos por parte de las empresas de grúas.

Además, señalaron la existencia de presuntos actos de corrupción por parte de los oficiales de seguridad pública municipal de Teoloyucan, razón por la cual el alcalde expresó que aquellos oficiales que cometan actos indebidos serán dados de baja.

El transportista Rodrigo Saavedra, externó una propuesta relacionada a que existan restricciones matutinas y vespertinas en horas pico, así como la necesidad de que puedan tener acceso a un paradero y dijo “me gustaría que en caso de que hubiera una restricción se pusieran de acuerdo con municipios vecinos, que todos tengan el mismo horario porque ahorita hay restricción en Cuautitlán, Tultepec y Tultitlán, y pues obviamente buscamos la manera de llegar a los CEDIS, rodeando”.

Suspenden 30 días aplicación de Bando municipal que restringía tránsito de unidades de carga en Teoloyucan. Foto: Especial.

El gobierno municipal plantea 27 vialidades en las que podría existir la restricción de horario para la circulación, en barrios centrales la Avenida Hidalgo, Morelos, Reforma, Paraíso, Dolores, Observatorio, Chapultepec, Benito Juárez, Matamoros, 13 junio, La Frontera, Camino Real, Sinaloa; y en Barrios altos en San Jorge.

Y en zona baja las vialidades de Rosal, Niños Héroes, Berriozábal, Tratados, Providencia, Del Lago, De la Luz, Gumaro García, Arenal, Gran Canal, Independencia, Cuauhtémoc y 5 de febrero.

