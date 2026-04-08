El pleno del Congreso de la Ciudad de México desechó iniciativas ciudadanas que buscaban cambiar el uso de suelo en cinco predios, entre ellos el de Frontón México, donde se pretendía la construcción de un hotel.

Los legisladores argumentaron que estos cambios de uso de suelo se desecharon por la falta de elementos técnicos, jurídicos y de cumplimiento de los requisitos legales, así como por el impacto negativo que generarían en la infraestructura de agua, movilidad y ambiental.

Sobre la iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del Frontón México para permitir un hotel, adicional a los usos que tiene permitidos de centro de juegos, apuestas y espectáculos públicos y restaurante, el diputado Alejandro Carbajal señaló que la zona presenta condiciones de alta densidad urbana y problemas de movilidad, que aumentarían de aprobarse el cambio de uso de suelo.

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“Existe una falta de acreditación plena de la personalidad jurídica del promovente, lo cual impide tener certeza de la legitimidad para promover una modificación de esta naturaleza. En segundo término, se advierte la ausencia de un análisis integral en materia ambiental, social y de movilidad”, agregó.

El diputado Israel Moreno explicó que también se pretendía cambiar el uso de suelo al inmueble ubicado en la calle Colima 227, de la colonia Roma Norte, para construir un edificio con servicios de hospedaje, con 24 habitaciones y un restaurante.

“Estamos a favor del desarrollo urbano, del crecimiento de la ciudad y de la inversión que genere el bienestar. No obstante, el desarrollo debe realizarse de manera ordenada, sustentable y, sobre todo, en estricto apego a lo que mandata la norma”, aseguró.

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Diputados capitalinos rechazaron el cambio de uso de suelo en el Frontón México, en donde se buscaba construir un hotel. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Asimismo, se refirió a la propuesta para modificar el uso de suelo en Río Guadalquivir 74, en la colonia Cuauhtémoc, a uno con servicios turísticos con el incremento de niveles y superficie de construcción.

“La iniciativa ciudadana dictaminada presenta inconsistencias en su contenido toda vez que no existe claridad respecto a los metros cuadrados de construcción, ni sobre el uso de suelo solicitado, lo que generó incertidumbre sobre el alcance real del proyecto. En segundo lugar, no cumple con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano en lo relativo a la justificación del cambio de uso de suelo”, indicó.

A su vez, la diputada Valeria Cruz abordó el dictamen sobre la iniciativa ciudadana para cambiar el uso de suelo del predio que se encuentra en Avenida Sonora 189, en la colonia Hipódromo, también en la Alcaldía Cuauhtémoc. Su objetivo era una escuela de gastronomía, un hotel y un restaurante con venta de bebidas alcohólicas.

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“Las actividades de construcción ejecutadas en el domicilio, consistentes en la ampliación de dos niveles, no cuentan con registros de manifestación de construcción por parte de la alcaldía Cuauhtémoc, ni las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, ni del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura”, comentó.

Finalmente, el legislador Ricardo Rubio expuso que también se desechó el cambio de uso de suelo en Avenida Pacífico 275, en la colonia Barrio de La Concepción, en Coyoacán, donde se pretendía la operación de un restaurante con venta de bebidas alcohólicas y con dos niveles máximos de construcción.

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