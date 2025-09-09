La mañana de este martes, el conductor de un automóvil negro perdió el control de su vehículo y terminó impactado contra las estructuras de un puente peatonal, en la zona donde se construye la nueva ciclovía de Calzada de Tlalpan, en la colonia El Reloj, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista habría confundido el área en obras con un carril de circulación, lo que ocasionó que se desviara de manera repentina y se estrellara contra la base metálica del puente.

El choque generó daños visibles en la parte frontal del vehículo, así como afectaciones en la zona de trabajo de la ciclovía. Testigos de los hechos dieron aviso a las autoridades, por lo que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió al sitio para resguardar el área y coordinar la asistencia vial.

El accidente fue en la zona donde se construye la nueva ciclovía de Calzada de Tlalpan, en la colonia El Reloj, alcaldía Coyoacán. Foto: Especial.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad, aunque el conductor fue atendido en el lugar por servicios de emergencia debido a golpes ocasionados por el impacto.

La circulación en Calzada de Tlalpan se vio afectada en dirección al sur, mientras se realizaban maniobras para retirar el automóvil siniestrado.

