El secretario de Gobierno, César Cravioto, dio a conocer que la Calzada de Tlalpan contará con 58 puntos o “bahías” que la población podrá usar ante la construcción de la nueva ciclovía que cruzará esta vialidad, en donde también podrán ejercer trabajadoras sexuales, quienes se han manifestado en contra de esta nueva obra.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, el secretario precisó que hasta ahora se han llevado a cabo siete mesas de trabajo relacionadas con este tema, tras las que se acordó permitir estos espacios.

“Ya se señalaron los puntos y la Secretaría de Obras (Sobse) con quienes están haciendo la obra, van a respetar esos puntos para que sean espacios donde puedan ejercer su trabajo”, indicó.

Cravioto Romero explicó que estos puntos no sólo serán para que trabajadoras sexuales puedan ejercer, sino que también serán espacios para que la gente pueda tomar un Uber, descender del transporte público, entre otras actividades.

Por otro lado, el secretario explicó que desde hace años existe una “autorregulación” sobre la vestimenta de las trabajadoras sexuales, particularmente en zonas donde hay escuelas o edificios de vivienda.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfatizó que estos 58 espacios serán para toda la población, no exclusivamente para trabajadoras sexuales.

dmrr