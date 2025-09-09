La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina suspenderá el 16 de septiembre la operación de los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la Ciudad de México, área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes.

La actividad se reanudará a partir del día hábil siguiente, es decir el 17 de septiembre de 2025 en sus horarios habituales.

Por lo tanto, se solicita a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido.

