FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Diputados alistan terna para elección del titular de la Auditoría Superior; hay 77 candidatos entrevistados

Un luego de intentar evadir un punto de revisión del programa “Conduce sin Alcohol” y arrastrar a un policía que intentaba realizarle una inspección, en calles de la .

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Javier Rojo Gómez y Luis Hidalgo Monroy, en la , donde se encontraba instalado un punto de control del Alcoholímetro.

De acuerdo con los primeros reportes, un oficial se acercó al conductor de un taxi blanco con rosa para realizar la entrevista correspondiente como parte del operativo. Sin embargo, el chofer ignoró la indicación y aceleró repentinamente.

En la maniobra, el policía quedó sujetado a la puerta del conductor y fue arrastrado varios metros mientras el vehículo avanzaba, por lo que otros oficiales solicitaron apoyo y comenzó una persecución para detener la unidad.

Conductor de taxi intenta evadir alcoholímetro y arrastra a policía en Iztapalapa; motociclista ayuda a detenerlo. Foto: Especial.
Un motociclista que presenció lo ocurrido ayudó a los policías al indicar la ruta de escape del taxi, lo que permitió ubicar el vehículo y alcanzarlo metros más adelante.

Tras ser liberado, el oficial fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital para una valoración médica más completa.

El conductor, un hombre de 59 años, fue sometido a una y dentro del vehículo se encontraron varias latas de bebidas alcohólicas.

El sujeto fue detenido, informado de sus derechos y presentado ante el Ministerio Público junto con el taxi asegurado, donde se determinará su situación legal.

