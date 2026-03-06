Un conductor de taxi fue detenido luego de intentar evadir un punto de revisión del programa “Conduce sin Alcohol” y arrastrar a un policía que intentaba realizarle una inspección, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Javier Rojo Gómez y Luis Hidalgo Monroy, en la colonia San Pablo, donde se encontraba instalado un punto de control del Alcoholímetro.

De acuerdo con los primeros reportes, un oficial se acercó al conductor de un taxi blanco con rosa para realizar la entrevista correspondiente como parte del operativo. Sin embargo, el chofer ignoró la indicación y aceleró repentinamente.

En la maniobra, el policía quedó sujetado a la puerta del conductor y fue arrastrado varios metros mientras el vehículo avanzaba, por lo que otros oficiales solicitaron apoyo y comenzó una persecución para detener la unidad.

Conductor de taxi intenta evadir alcoholímetro y arrastra a policía en Iztapalapa; motociclista ayuda a detenerlo. Foto: Especial.

Un motociclista que presenció lo ocurrido ayudó a los policías al indicar la ruta de escape del taxi, lo que permitió ubicar el vehículo y alcanzarlo metros más adelante.

Tras ser liberado, el oficial fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital para una valoración médica más completa.

El conductor, un hombre de 59 años, fue sometido a una revisión preventiva y dentro del vehículo se encontraron varias latas de bebidas alcohólicas.

El sujeto fue detenido, informado de sus derechos y presentado ante el Ministerio Público junto con el taxi asegurado, donde se determinará su situación legal.

dmrr/cr