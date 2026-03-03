Con el fin de mitigar los efectos del estiaje y el aumento de temperaturas, la Conagua aumentó en 1.2 m³/s, el caudal de agua que se entrega a la Zona Metropolitana del Valle de México desde el Sistema Cutzamala.

Así lo dio a conocer la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlalli Peraza Camacho, durante la sesión de este martes del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas.

“De manera colegiada, con Ciudad de México y el Estado de México se ha incrementado el gasto, por lo tanto, el caudal suministrado del 13 de febrero al 1 de marzo es de 9.1 m³/s para la Ciudad de México a través de la Segiagua y 6.1 m³/s para CAEM en el Estado de México, dando un gasto de 15.3 m³/”, explicó.

Señaló que el Sistema Cutzamala aún se encuentra en los niveles más altos de almacenamiento, por lo que, tras análisis y proyecciones para los próximos dos años, se realizó dicho incremento de caudal.

En la sesión, se detalló que el Sistema Cutzamala tiene un almacenamiento de 649.42 millones de metros cúbicos (Mm³), correspondientes al 83% de almacenamiento. En el caso de la presa Villa Victoria, el almacenamiento es de 80%, con 148.64 Mm³; la presa El Bosque tiene un almacenamiento de 75.3%, correspondiente a 152.45 Mm³; mientras que la presa Valle de Bravo presenta un almacenamiento del 88.3%, con 348.33 Mm³.

Más tarde, a través de redes sociales, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, detalló que “esta medida busca mitigar los efectos del estiaje y el aumento de temperaturas”.

