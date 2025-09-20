Un hombre acusado de estar involucrado en el asesinato de una mujer dedicada a cuidar coches en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, fue detenido a través de un seguimiento de las cámaras de seguridad del Centro de Comando y Control (C2) Norte.

Las indagatorias realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalan que un hombre disparó en contra de una mujer, de 40 años de edad, cuidadora de autos en las calles Jarcería y Mecánicos, en la colonia Morelos.

El ataque fue registrado por operadores del C2 quienes dieron aviso a patrulleros asignados a la zona.

A través de las cámaras se dio seguimiento del presunto agresor, que escapó a pie y se refugió en una unidad habitacional de la calle Pintores.

Con la filiación y ubicación del sospechoso se montó vigilancia en el lugar.

Se le aseguró un arma corta, varias dosis de marihuana y una mochila. Foto: Especial.

Los familiares de la mujer herida pidieron a los policías en el lugar que la trasladaran en la patrulla a un hospital, donde más tarde se confirmó su deceso, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Más tarde, personal de la SSC observó cuando el sospechoso salía de la unidad habitacional.

El sujeto fue detenido por los policías, en la esquina de Pintores y Jarcería.

Al detenido se le aseguró un arma corta, varias dosis de marihuana y una mochila.

El joven de 22 años de edad ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

