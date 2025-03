La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local, Daniela Álvarez, confirmó que se suspenderá la discusión y análisis de la iniciativa ciudadana para prohibir las corridas de toros, tras el acuerdo emitido por la Sala Constitucional del Poder Judicial que se los ordena.

En entrevista, dijo que mañana tenían pensado discutir este dictamen en la Comisión, pero ahora esto no sucederá hasta que la Sala Constitucional emita una resolución definitiva. Además, dijo, la parte jurídica de la Comisión y del Congreso ya están analizando el recurso que interpondrán contra esta decisión del Poder Judicial, y recordó que de no acatar esta disposición incluso podría perder la diputación.

Criticó que la Sala Regional haya tenido dos criterios en este tema, pues una jueza ya les había respondido que no podían conocer de esta iniciativa hasta que fuera discutida, pero ahora un juez les pide frenar este análisis.

“Eso les vamos a responder ¿por qué hace menos de un mes me contestas que no tienes facultades y ahora viene un diputado de Morena (Alberto Vanegas), muy cercano a otro diputado de Morena (Pedro Haces) que tiene intereses específicos en este tema, y entonces me ordenas parar todo? me parece una acción a todas luces tramposa y que nosotros habremos de denunciar”, indicó.

Adelantó que el dictamen que discuten propone prohibir las corridas de toros y eximirá las pelas de gallos, las cuales sí tienen una identidad en algunas alcaldías de la Ciudad.

Indicó que Alberto Vanegas ya conocía sobre este dictamen, pero aun así interpuso este recurso en la Sala Constitucional.

