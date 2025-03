Diputados locales de Movimiento Ciudadano y el Partido Verde criticaron el acuerdo de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México que le pide a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso capitalino suspender la discusión y análisis de la iniciativa ciudadana en contra las corridas de toros.

Jesús Sesma, líder de la bancada ecologista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), le pidió a la presidenta de la Comisión, la panista Daniela Álvarez, no acatar esta resolución judicial y dictaminar esta iniciativa. Asimismo, dijo, que de ser necesario, cerrarían el Congreso local este 11 de marzo, fecha límite para aprobar este tema, para exigir que esta reforma sea votada.

También comentó que pedirán a los integrantes de la Jucopo pronunciarse en contra del acuerdo de la Sala Constitucional, y adelantó que él lo desconoce.

Lee también CDMX busca regularizar motocicletas eléctricas; deberán portar placas y seguir normas viales

“El día 11 vamos a hacer una convocatoria y de ser necesario cerrar el Congreso para que se cumpla, lo vamos a hacer porque ya estuvo, no se vale que para ciertas acciones pidamos la no intromisión del Poder Judicial y en éste lo aceptemos. Diputada Daniela: hagamos lo mismo que hicimos con Trepi, había una sentencia que nos decía que teníamos menos de 72 horas para votar y no lo hicimos porque no tiene facultades el Poder Judicial para entrometerse en un proceso legislativo, saque el dictamen y exhiba a los diputados que no quieran votarlo”, apuntó.

En este sentido, se desmarcó del voto en contra que pudiera hacer el diputado Juan Rubio Gualito en este tema, pues si bien pertenece a la bancada del Verde, es a fin a Morena.

Asociaciones animalistas precisaron que ya interpusieron un amparo en el Poder Judicial federal en contra de este acuerdo de la Sala Constitucional local.

Lee también Arriban alrededor de 2 mil locatarios al Zócalo de la CDMX; protestan contra la digitalización

Al respecto, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que esta decisión de la Sala Constitucional es violatoria de la autonomía del Poder Legislativo local y sienta un precedente que podrá ser usado posteriormente para condicionar dictámenes de todo tipo.

“Hacen una clara alusión al artículo 27 y señala que con base en una interpretación amplia de la ley detiene un proceso legislativo que está en vías de dictamen para revisar la constitucionalidad de una iniciativa. Eso me parece que viola por completo la soberanía de este poder legislativo, porque ahora resulta que la Sala Constitucional, pues, nos tiene que revisar las iniciativas que estamos discutiendo en las comisiones para que después podamos dictaminarlas. Eso no existe en ninguna parte de las facultades del Tribunal Constitucional”, añadió.

Luisa Ledesma indicó que esta acción dilatoria representa un obstáculo en el proceso legislativo y le resta autonomía al Congreso local.

Lee también Activan Alerta Amarilla por fuertes vientos en 6 alcaldías; rachas de aire podrían llegar a los 59 km/h

“Es fundamental que el Poder Legislativo mantenga su independencia por la práctica eh de aplazar el dictamen mediante recursos legales, no solo retrasa el avance de iniciativas ciudadanas, sino que también disminuye la confianza en nuestras instituciones. Exigimos que el Congreso de la Ciudad de México recupere esa autonomía y no deje influenciar por decisiones que claramente se salen de las facultades de la sala constitucional”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr