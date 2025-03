Al grito de “no pasará, no pasará” y “resistencia, resistencia”, diputados del PAN y el PRI tomaron la tribuna del Congreso capitalino para protestar en contra de un dictamen que se pretendía votar para modificar el Reglamento y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Esta reforma busca que para la aprobación de modificaciones a la Constitución local, ya no sea necesario el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, es decir 44, sino que ahora sólo sea necesaria la votación favorable de las dos terceras partes de los presentes.

Este dictamen fue presentado y sometido a votación general en el pleno del Congreso local y se obtuvieron 41 votos a favor y ninguno en contra, pues los diputados de oposición no votaron.

Diputados logran llegar a la tribuna (04/03/2025). Foto: Especial

Este dictamen no alcanzaba los votos para aprobarse, pues según el Artículo 527 del Reglamento del Congreso, las aprobaciones que se hagan al propio Reglamento requieren de la mayoría calificada del pleno, es decir, 44, lo que le hizo ver el coordinador de servicios parlamentarios a la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, pero la diputada morenista anunció que se avalaba, lo que causó la molestia de los legisladores de oposición, quienes se levantaron de sus curules y se apresuraron a tomar la tribuna.

La toma de la tribuna desató gritos y caos, Martha Ávila denunció que Diergo Garrido le arrebató el micrófono y luego se puso a pegarle de gritos a la panista Daniela Álvarez.

“Quiero denunciar públicamente al diputado Garrido que me ha quitado mi micrófono de la Mesa Directiva violentándome a mí, aquí donde yo soy la presidenta del Congreso de la Ciudad de México y ustedes me están violentando…. (‘no me grité’ dijo Daniela Álvarez) sí le grito y usted no me grite tampoco y bájese de la tribuna porque no tiene derecho a estar ahí, porque yo no se lo he dado… entonces cállese, cállese”, gritó Ávila Ventura.

Diputados denuncian supuestas irregularidades (04/03/2025). Foto: Especial

Los panistas y priistas bloquearon los accesos a la tribuna y consiguieron ingresar un megáfono para gritar la supuesta irregularidad que estaba cometiendo Morena.

Desde sus curules, los diputados guindas gritaban y criticaban la toma de la tribuna: “así hubieran defendido a México antes”, “amigos de Von Roehrich” “Cártel Inmobiliario”; mientras los panistas y priistas gritaban “resistencia, resistencia” y “no pasará, no pasará”.

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, intentó mediar y pedirle a los panistas que bajaran de la tribuna, pero no lo consiguió.

Martha Ávila anunció amonestaciones para quienes tomaron la tribuna, y como no había condiciones para continuar con los trabajos legislativos, Xóchitl Bravo le pidió suspenderlos.

Al final se suspendió la sesión, lo que fue considerado por la oposición como un triunfo, y anunciaron que seguirán las tomas de tribuna si se pretende violar el Reglamento.

