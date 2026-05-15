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Huixquilucan, Méx.- La Comisión del Agua del Estado de México estima que la temporada de lluvias de este año podría ser mayor entre 30% y 40%, razón por la que activaron el Plan de Contención a Emergencias Hidrometeorológicas, en el que participan 500 funcionarios.
Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM, explicó en entrevista que la temporada de lluvias inicia hoy 15 de mayo y se estima termine en noviembre, para lo cual la dependencia estatal despliega dos frentes: parte operativa con equipo de base y también con el Grupo Tláloc, que cumple 18 años en este 2026.
A los equipos los dividieron en 7 regiones administrativas y en 28 puntos de 20 municipios instalarán campamentos, en los que trabajarán las 24 horas del día toda la semana, en dos turnos: matutino y vespertino, a fin de dar seguimiento a cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse.
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“Las precipitaciones van a ser semejantes a las del año pasado. Sin embargo, hoy podemos ver un día soleado y por la tarde, una condición que cambia totalmente. Lo importante es estar prevenidos”, indicó Beatriz García.
Por su parte, Salvador Ibarra, Director de Operación y Atención a Emergencias de la CAEM mencionó que de noviembre de 2025 a la fecha, han limpiado cerca de 500 kilómetros de drenaje y colectores, extraído más de 1 mil 100 métricos cúbicos de azolve; y en barrancas, canales y presas han sacado más de 80 mil metros cúbicos de basura.
“Es un número inmenso, pero como todos sabemos y vemos, en las lluvias vuelve a salir más. Es un tema que tenemos que trabajar en todo el año”, dijo el funcionario mexiquense.
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Y también señaló que se estima que será una temporada de lluvias mayor a la del 2025, “consideramos que un 30 o 40% mayor que el año pasado”.
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vr/cr
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