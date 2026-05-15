Huixquilucan, Méx.- La Comisión del Agua del Estado de México estima que la temporada de lluvias de este año podría ser mayor entre 30% y 40%, razón por la que activaron el Plan de Contención a Emergencias Hidrometeorológicas, en el que participan 500 funcionarios.

Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM, explicó en entrevista que la temporada de lluvias inicia hoy 15 de mayo y se estima termine en noviembre, para lo cual la dependencia estatal despliega dos frentes: parte operativa con equipo de base y también con el Grupo Tláloc, que cumple 18 años en este 2026.

A los equipos los dividieron en 7 regiones administrativas y en 28 puntos de 20 municipios instalarán campamentos, en los que trabajarán las 24 horas del día toda la semana, en dos turnos: matutino y vespertino, a fin de dar seguimiento a cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse.

Los equipos se dividirán en 7 regiones administrativas y en 28 puntos de 20 municipios instalarán campamentos. Foto: Especial

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“Las precipitaciones van a ser semejantes a las del año pasado. Sin embargo, hoy podemos ver un día soleado y por la tarde, una condición que cambia totalmente. Lo importante es estar prevenidos”, indicó Beatriz García.

Por su parte, Salvador Ibarra, Director de Operación y Atención a Emergencias de la CAEM mencionó que de noviembre de 2025 a la fecha, han limpiado cerca de 500 kilómetros de drenaje y colectores, extraído más de 1 mil 100 métricos cúbicos de azolve; y en barrancas, canales y presas han sacado más de 80 mil metros cúbicos de basura.

“Es un número inmenso, pero como todos sabemos y vemos, en las lluvias vuelve a salir más. Es un tema que tenemos que trabajar en todo el año”, dijo el funcionario mexiquense.

La Comisión del Agua del Estado de México estima que la temporada de lluvias de este año podría ser mayor entre 30% y 40%. Foto: Especial

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Y también señaló que se estima que será una temporada de lluvias mayor a la del 2025, “consideramos que un 30 o 40% mayor que el año pasado”.

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