Los Reyes La Paz, Méx.— Aunque llevan un gran avance las tres estaciones pendientes de la línea del Trolebús Santa Martha-Chalco, aún no han sido concluidas para que se pongan en operación y esté completo el proyecto de transporte público que conecta a la zona sur oriente del Estado de México con la Ciudad de México.

EL UNIVERSAL, en un recorrido por las obras que se realizan sobre la autopista México-Puebla, comprobó que los conductores tardan hora y media del Puente de La Concordia al Eje 10 Sur por el cierre de carriles debido a las labores del sistema eléctrico.

La empresa que lleva a cabo las tres estaciones solicitó hace unos meses que se ampliara el plazo para la terminación, prevista para el 30 de abril, y se estableció que a mediados de mayo quedarían listas, dio a conocer el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García.

Hasta ayer continuaban las labores en las tres estaciones que forman parte del viaducto elevado y se aprecia la presencia de trabajadores y de maquinaria.

También se realizan trabajos de reencarpetamiento en la carretera de cuota, a la altura del Eje 10 Sur, en el límite de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, lo que complica la circulación hacia el sur oriente del Valle de México.

En el sentido opuesto, de Valle de Chalco a la Ciudad de México el tránsito es lento porque también se reducen los carriles por las máquinas sobre la vialidad de peaje.

Hace unas semanas, Juan Hugo de la Rosa, informó que la empresa que lleva a cabo la edificación de las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico, pidió una prórroga de unos días para que sean terminadas, pues la operación de la autopista le ha impedido cumplir con el compromiso de que estén listas el último día de abril.

“Han pedido que les ampliemos el plazo hacia mediados de mayo porque posiblemente continúen algunos trabajos, pero la intención es que a mediados de mayo esté totalmente liberada lo que tiene que ver con la superficie de rodamiento de la autopista, que ya no tengan que intervenir la parte baja, pero ya hay un avance muy importante en la construcción de las tres estaciones”, dijo.

“El impedimento mayor para los avances es que la autopista no puede parar, es muy difícil que ellos cierren la circulación por mucho tiempo, entonces sólo les permite trabajar en determinados horarios que generalmente es en la noche y en el día avanzan en otras cosas, pero no pueden trabajar en lo que implique cerrar la autopista”, precisó entonces.

Según el funcionario, no ha existido problema alguno porque se ha avanzado en la parte financiera de la línea, cuya construcción está a cargo del gobierno del Estado de México y la operación es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México.

El titular de la Semov aclaró que aunque no se cumplió el tiempo para la terminación de las últimas tres estaciones de la línea del Trolebús, las autoridades no sancionarán a la empresa constructora porque hay argumentos razonables para el retraso de la última parte de la edificación.

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