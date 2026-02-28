Más Información
A menos de 24 horas de que Shakira realice su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, cientos de fans ya arribaron al lugar para poder apartar un lugar los más cerca del escenario.
Este domingo 1 de marzo la cantante colombiana se presentará en la plancha del Zócalo a las 20:00 horas y se estima una asistencia entre 280 a 300 mil personas.
Decenas de personas permanecen en los alrededores del recinto donde mañana a las 8 de la noche se presentará Shakira. Con casas de campaña y cobijas apartan su lugar desde hoy.
Elementos de seguridad supervisan el área mientras los asistentes continúan a la espera de la apertura oficial de puertas.
Los asistentes permanecen sentados o de pie mientras resguardan su lugar en la fila, a la espera de indicaciones oficiales para el ingreso.
La expectativa crece conforme avanzan las horas. Mañana por la noche, quienes hoy acampan serán de los primeros en ingresar para el espectáculo programado.
Mochilas, termos y objetos personales acompañan a quienes decidieron llegar con anticipación para mantenerse en los primeros lugares de acceso.
La espera ya forma parte del espectáculo. Decenas de personas, sin importar las inclemencias del clima, aseguran su lugar para ser los primeros en ingresar a la plancha del Zócalo en donde mañana a las 8:00 de la noche se presentará Shakira.
