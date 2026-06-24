Ecatepec, Méx.- Un grupo de personas cerró con candados las puertas de los juzgados del penal de Chiconautla y retuvo desde la tarde a jueces, personal administrativo, familiares de la víctima, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otros civiles en el interior del edificio durante cinco horas.

El hecho ocurrió después de una audiencia en la que la defensa de Víctor Hugo “N”, acusado de feminicidio, solicitó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por una menos grave.

El juez decidió mantener la medida cautelar de prisión justificada. En respuesta, los abogados del imputado, acompañados de un colectivo, bloquearon las salidas del inmueble.

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La audiencia correspondió al caso de feminicidio registrado bajo el NUC TLA/FEF/FEF/104/010867/25/01, a cargo de la Fiscalía Especializada de Feminicidios.

La víctima es Jennifer López Becerril, de 26 años. El imputado, Víctor Hugo “N”, de 29 años, enfrenta cargos por los hechos ocurridos el 13 de enero de 2025 en un domicilio de la colonia Urbi Villas del Campo, en Tecámac.

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Según la acusación, el hombre agredió físicamente a la joven y le provocó la muerte por luxación occipitoatloidea secundaria a estrangulación.

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La orden de aprehensión se giró el 18 de enero de 2025, se cumplimentó ese mismo día y el 23 de enero se vinculó a proceso al imputado. El caso se encuentra en etapa de juicio.

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cdm