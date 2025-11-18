Más Información

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Sheinbaum firmará hoy con empresarios renovación del Pacic; canasta básica permanecerá en 910 pesos, adelanta

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras, principalmente en el sur, para este martes 18 de noviembre en la CDMX.

Predominarán vientos del norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del miércoles sea fría, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la ciudad, de acuerdo con el Boletín Meteorológico.

En las próximas 24 horas se esperan temperaturas máxima de 26°C alrededor de las 15:00 de la tarde y mínimas de 12°C en las primeras horas del día.

