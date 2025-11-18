La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras, principalmente en el sur, para este martes 18 de noviembre en la CDMX.

Predominarán vientos del norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del miércoles sea fría, principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la ciudad, de acuerdo con el Boletín Meteorológico.

En las próximas 24 horas se esperan temperaturas máxima de 26°C alrededor de las 15:00 de la tarde y mínimas de 12°C en las primeras horas del día.

