El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado la temperatura máxima será de 23 grados Celsius (°C), vientos de componente Sur de 10 a 30 km/h con rachas cercanas a 50 km/h, dominará ambiente cálido, cielo medio nublado y sin lluvia.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl marca en Fase 2, no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Este - Noreste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

