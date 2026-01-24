Más Información

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

Se agotan boletos para ver a BTS en México; se acabaron en 37 minutos

Se agotan boletos para ver a BTS en México; se acabaron en 37 minutos

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

El de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado la temperatura máxima será de 23 grados Celsius (°C), vientos de componente Sur de 10 a 30 km/h con rachas cercanas a 50 km/h, dominará ambiente cálido, cielo medio nublado y sin lluvia.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl marca en Fase 2, no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Este - Noreste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]