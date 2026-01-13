Más Información

La jefa de Gobierno, , reanudó las actividades del Zócalo Ciudadano -luego de unas semanas de asueto por las fiestas de fin de año- en el que, junto a todos los miembros de su gabinete y otras dependencias, como la , se atienden las peticiones de los habitantes de la capital.

Junto a miembros de su gabinete, Brugada Molina destacó que desde que inició su gobierno, se han dado cita en el Zócalo de la CDMX, con motivo de estas audiencias.

“Desde que entramos al Gobierno de Ciudad han venido 90 mil personas al Zócalo Ciudadano, y han sido recibidos y han presentado sus propuestas ante todas las dependencias 52 mil 480 casos”, dijo.

Brugada Molina aprovechó para agradecer a las secretarias y secretarios por su presencia en estas audiencias, así como a las y los capitalinos que confían en la administración capitalina.

Aseguró que “no hay mejor manera” de atender a la población que la atención directa.

Asimismo, pidió a las y los secretarios ser humildes ante las demandas de la ciudadanía, y ponerse en el lugar de las personas que están atendiendo.

dmrr

