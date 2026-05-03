La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los vecinos a participar en el simulacro de sismo que se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

En conferencia de prensa, precisó que este ejercicio tiene dos objetivos fundamentales: evaluar la capacidad de respuesta que tiene la Ciudad ante un sismo, y ver qué tan preparada esta la ciudadanía para enfrentar una emergencia.

“Es una oportunidad para que la ciudadanía se evalúe a sí misma, para que revise la capacidad ciudadana y la preparación que tiene la ciudadanía para actuar ante un sismo. Es una oportunidad que nos ayuda a que se fortalezca lo que nos haga falta. La cultura de la prevención y la autoprotección entre los propios habitantes de la ciudad es un objetivo de este simulacro”, resaltó.

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Y añadió: “Queremos, entonces, que cada familia sepa qué hacer antes, durante y después de un sismo; queremos que cada escuela de la Ciudad de México evalúe las rutas de evacuación; queremos que cada hospital fortalezca sus protocolos; que cada centro de trabajo identifique sus zonas de menor riesgo y que cada comunidad sepa cómo actuar. Ese es el objetivo, es la preparación de la ciudadanía”.

Brugada Molina detalló que la alerta sísmica sonará en todos los altavoces de la Ciudad y que se enviará una alerta a los celulares, por lo que pidió a las personas familiarizarse con ella. “Este mecanismo forma parte de una nueva etapa de comunicación de emergencias; es muy importante que la ciudadanía se familiarice con esta alerta por celular, lo reconozca y lo incorpore como parte del sistema de protección de nuestra ciudad”.

Clara Brugada llama a participar en simulacro; medirá capacidad de la ciudad ante emergencias, dice. Foto: Especial.

Precisó que en punto de las 11:00 horas de este miércoles se activará el Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, con la participación de todas las dependencias del Gobierno capitalino, las 16 alcaldías, los cuerpos de emergencia de la ciudad, las instituciones federales y la población en general.

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Subrayó que se colocará un escenario de emergencia sobre la avenida de la República, en la colonia Tabacalera.

“Recordemos que cada simulacro nos enseña, cada simulacro tenemos que medir el tiempo de reacción que tenemos y por eso es tan importante. Concluyo diciendo que en esta ciudad la prevención es nuestra fuerza. Y la convocatoria a todas y todos para que se sigan inscribiendo en la plataforma en la que sus inmuebles van a quedar inscritos y participando en el simulacro. Y a todos los cuerpos de emergencia les encargo mucho el miércoles, que haya una gran participación que es la medición de nuestras capacidades”, apuntó.

Al respecto, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que se ha planteado un sismo de magnitud 8.2 grados, con epicentro a 55 kilómetros al Noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, y a una profundidad de 18 kilómetros. Bajo este escenario, dijo, se estima una aceleración mayor a los 300 Gal en la capital del país, lo que resultaría en una percepción muy fuerte en toda la Ciudad de México.

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Comentó que hasta ahora se han inscrito 24 mil 560 inmuebles para participar en este ejercicio.

La funcionaria insistió en que los principales objetivos que tiene la realización de este primer simulacro nacional 2026 son: evaluar, por una parte, el despliegue territorial de los casi cinco mil funcionarios de la Ciudad de México, de las 72 coordinaciones territoriales y de los mil 17 cuadrantes de la Ciudad.

“Validar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia en escenarios de riesgo; supervisar los tableros de control para una evaluación rápida de daños; activar los Comités de Emergencia y optimizar la coordinación con los Consejos de Protección Civil de las 16 alcaldías. Verificar la eficiencia de los tiempos de alertamiento y fomentar, especialmente fomentar la cultura de la prevención y de la autoprotección entre habitantes y población flotante”, concluyó.

dmrr