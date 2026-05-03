La alcaldía Magdalena Contreras realizó una jornada de actividades, del 30 de abril al 3 de mayo, con el objetivo de promover el bienestar, la convivencia comunitaria y el desarrollo integral de niñas y niños en la demarcación.

Las actividades incluyeron shows infantiles, estaciones de juegos, inflables, así como la entrega de juguetes y dulces, generando entornos de esparcimiento seguro y accesible para la población infantil y sus familias.

Las sedes de estas acciones fueron los Deportivos Contreras, San Bernabé, Ex Hacienda y Casa Popular; así como las colonias Tierra Colorada y Sayula, priorizando la atención en zonas con mayor necesidad social.

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Al respecto, el alcalde Fernando Mercado subrayó la relevancia de estas iniciativas para fortalecer el tejido social y brindar espacios de sana convivencia. “Nos da mucho gusto venir aquí y traerles un poquito de alegría a las niñas y a los niños en su día, porque se lo merecen, porque se portaron muy bien”.

Asimismo, reconoció la participación de madres y padres de familia en estas actividades. “A todas las mamás y papás, muchas gracias por siempre confiar en nosotros, por venir hoy y prestarnos lo más importante que tienen, que son sus hijos, y permitirnos consentirlos un poquito”.

En estas jornadas también participaron concejales, así como los directores generales de Bienestar Social, Edgar Barajas, y de Jurídico y Gobierno, Jorge Muciño Arias.

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