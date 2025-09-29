La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la alcaldía Iztapalapa no tendrá corte el suministro de agua potable, pues la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) hizo las adecuaciones para evitar que no haya falta de líquido, luego de las afectaciones por la lluvia del pasado 27 de septiembre.

“Ya no va a haber afectación de agua, porque ya se hizo el trabajo por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua para evitar que hubiera afectación en Iztapalapa”, dijo.

Al respecto, el secretario de Segiagua, José Mario Esparza, explicó que este domingo por la noche hubo una falla eléctrica en el suministro de energía eléctrica, por parte de la CFE, el cual se restableció.

“Nosotros, lo que hacemos en esas situaciones, es que compensamos con la distribución de agua potable, para compensar con agua de otra zona y también hacemos una recuperación del volumen de agua a estas zonas; es decir, una vez que se recupera el suministro de energía eléctrica y se recupera el bombeo, se compensan las horas de agua que no se tuvieron, para evitar o disminuir las afectaciones”, señaló.

Precisó que hasta la mañana de este lunes no se registró un pico de reportes por falta de agua, lo que quiere decir que las operaciones que se hacen de compensación de una zona con otra, de una fuente con otra, han funcionado.

“Las colonias fueron: Pantitlán y Agrícola Oriental; eso, en Iztacalco; y en Iztapalapa, en la zona Cerro de la Estrella. Pero sí, ya se hizo la contingencia con la compensación de otras zonas de presión de agua potable y con la recuperación de los horarios”, indicó.

