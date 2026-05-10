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Durante este fin de semana, la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México cerró 10 establecimientos mercantiles que incumplían la norma.

En total, siete fueron suspendidos y tres más en una jornada más del operativo ‘La Noche es de Todos’.

Estas acciones se realizaron del jueves 7 al sábado 9 de mayo en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Xochimilco, abarcando colonias como Santa Úrsula, Hipódromo, Ajusco, El Rosedal, Álamos, San Gregorio Atlapulco y Narvarte Oriente.

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Además de las sanciones administrativas, se llevó a cabo la por quebrantar los sellos de suspensión colocados en sus negocios, mismas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Uno de los principales objetivos de estas acciones es salvaguardar la integridad de quienes acuden a espacios de , así como de las y los vecinos de las zonas intervenidas, mediante la supervisión de medidas de protección civil, horarios de operación y documentación correspondiente.

De enero a abril de este año, ‘La Noche es de Todo’ ha realizado 168 revisiones, además de 125 suspensiones, 60 clausuras y 32 detenciones por quebrantamiento de sellos, lo que refleja el compromiso del Gobierno capitalino con el cumplimiento de la ley, la recuperación del orden y la construcción de entornos más seguros para habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

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