Texcoco, Mex.- Un grupo de aproximadamente 50 personas se manifestaron la tarde de hoy en el camellón central de la Avenida Luis Donaldo Colosio, en protesta por el cierre de 40 pozos en la región que aseguran son su fuente de trabajo.

Lo anterior debido a que se dedican al giro de repartidores de agua, situación que ocurre en el marco de la implementación de la Operación Caudal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“Este gobierno ya no sabe de dónde sacar más dinero, las pipas no hacen más que cubrir la necesidad que tiene la gente de tener agua por que el gobierno no lo hace. Antes de cerrar esos pozos deberían asegurarse que la gente esté bien abastecida de agua potable. Cerraron pozos que sí tienen permiso”, señalaron.

Los manifestantes aseguraron que las pipas solo cubren la necesidad que tiene la gente de tener agua. (Foto: especial)

Lo piperos pidieron la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y del presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez para recuperar lo que señalan es su fuente de empleo.

Además, dijeron que esa actividad que desarrollan les permite a pobladores de diferentes comunidades tener acceso al vital líquido, mismo caso para hospitales y escuelas.

En caso de no tener respuesta a sus demandas, puntualizaron que seguirán realizando movilizaciones en las que plantean bloqueos de carreteras en la región.

