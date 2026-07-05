[Publicidad]
El municipio de Chimalhuacán integró la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero” y alista este 5 de julio dos sedes con la finalidad de recibir el partido de futbol de octavos de final entre Inglaterra y México, con actividades culturales, deportivas y musicales dirigidas a las familias del lugar.
La alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez detalló que la Plaza Ignacio Zaragoza, frente al palacio municipal, albergará la primera sede, donde a las 16:00 horas actuarán Los Incorregibles de la Banda, además de un programa de actividades culturales y deportivas antes del encuentro que comenzará a las 18:00 horas.
Al término del partido, Simba Musical ocupará el escenario.
En la Plaza Cívica Benito Juárez, del barrio Vidrieros, la segunda sede iniciará con la presentación de Banda La Gran Mixteca, seguida de actividades culturales y deportivas.
Lee también Edomex promete comida, música y rifas para ver el México vs Inglaterra; consulta aquí los 14 puntos de festejo
Después de dicho juego, Estrellas Andinas cerrará la programación.
[Publicidad]
Las autoridades locales reforzarán la seguridad en el municipio y en el Corredor Turístico Valle del Anáhuac para prevenir incidentes.
Flores Jiménez llamó a la población a participar en un ambiente de sana convivencia.
“Este esquema forma parte de la participación de los 125 municipios del Estado de México en la estrategia estatal, que busca mostrar la oferta cultural, turística y económica de la entidad durante la justa mundialista”, comentó la edil.
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Lupita Nyong'o y Tom Holland se enfrentan por el México vs Inglaterra
Universal Deportes
Mundial 2026: Casa Blanca pidió a la FIFA que revisara la tarjeta roja de Folarin Balogun; Bélgica se pronuncia
Metrópoli
Reportan Fan Fest del Zócalo lleno, a horas del Inglaterra vs México; autoridades invitan a acudir a otros festejos
Metrópoli
¿Qué pasa en la Línea 1 del Metro?; cierran temporalmente dos estaciones por concentraciones del México vs Inglaterra
Espectáculos
Ninel Conde es acusada por su maquillista de no pagar
Viral
Embajador de Japón se pone el sombrero y lanza su “¿Y si sí?” para apoyar a México
Fútbol
¿Quiénes son las jugadoras de la Liga MX Femenil nominadas al Balón de Oro? Conoce cómo votar
Historias
La Virgen de Guadalupe también destaca su presencia en el mundial