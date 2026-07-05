El municipio de Chimalhuacán integró la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero” y alista este 5 de julio dos sedes con la finalidad de recibir el partido de futbol de octavos de final entre Inglaterra y México, con actividades culturales, deportivas y musicales dirigidas a las familias del lugar.

La alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez detalló que la Plaza Ignacio Zaragoza, frente al palacio municipal, albergará la primera sede, donde a las 16:00 horas actuarán Los Incorregibles de la Banda, además de un programa de actividades culturales y deportivas antes del encuentro que comenzará a las 18:00 horas.

Al término del partido, Simba Musical ocupará el escenario.

En la Plaza Cívica Benito Juárez, del barrio Vidrieros, la segunda sede iniciará con la presentación de Banda La Gran Mixteca, seguida de actividades culturales y deportivas.

La alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, durante la invitación a ver el partido de futbol Inglaterra vs México. Foto: Especial

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Después de dicho juego, Estrellas Andinas cerrará la programación.

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Las autoridades locales reforzarán la seguridad en el municipio y en el Corredor Turístico Valle del Anáhuac para prevenir incidentes.

Flores Jiménez llamó a la población a participar en un ambiente de sana convivencia.

“Este esquema forma parte de la participación de los 125 municipios del Estado de México en la estrategia estatal, que busca mostrar la oferta cultural, turística y económica de la entidad durante la justa mundialista”, comentó la edil.

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dft