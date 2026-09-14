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Previo a los festejos patrios por el 216º aniversario del inicio de la Independencia de México, las calles del Centro Histórico lucen arcos decorativos con motivos por el 15 de septiembre.
Sobre avenida 20 de Noviembre, se instaló un arco con los colores de la bandera de México: verde, blanco y rojo, y letras “Viva México” que se iluminan.
Mientras que en la calle 16 de septiembre también se instaló un arco decorativo con elementos relacionados con la cultura mexicana, como un yoyo y un balero, juguetes tradicionales.
La mañana de este lunes, se vio a transeúntes que se acercaban a estos arcos para tomarse selfies y fotografías.
En las inmediaciones de las principales calles que rodean el Zócalo capitalino, continúan los carritos en los que comerciantes ofrecen artículos patrios, como banderas, matracas, aretes, pulseras y demás objetos.
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