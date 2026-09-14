Metrópoli | 14-09-26 | 13:18 |

Previo a los festejos patrios por el 216º aniversario del inicio de la , las calles del Centro Histórico lucen arcos decorativos con motivos por el 15 de septiembre.

Sobre avenida 20 de Noviembre, se instaló un arco con los colores de la bandera de México: verde, blanco y rojo, y letras “Viva México” que se iluminan.

Mientras que en la calle también se instaló un arco decorativo con elementos relacionados con la cultura mexicana, como un yoyo y un balero, juguetes tradicionales.

Este 14 de septiembre instalan arcos decorativos por Fiestas Patrias. Foto: Frida Sánchez / EL UNIVERSAL
Este 14 de septiembre instalan arcos decorativos por Fiestas Patrias. Foto: Frida Sánchez / EL UNIVERSAL

La mañana de este lunes, se vio a transeúntes que se acercaban a estos arcos para tomarse selfies y fotografías.

En las inmediaciones de las principales calles que rodean el , continúan los carritos en los que comerciantes ofrecen artículos patrios, como banderas, matracas, aretes, pulseras y demás objetos.

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