Este sábado se prevé una será de 23 grados Celsius (°C) y se espera , cielo despejado a medio nublado, sin lluvias, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia detalló que por la noche, el marcará una temperatura de 17 °C. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del domingo registrará 7 °C; la madrugada se espera muy fría en el sur y poniente.

Además, se reporta viento de dirección Norte de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h.

Subrayó que el monitoreo del no reporta emisiones recientes de ; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Oeste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

“Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo”, concluyó.

