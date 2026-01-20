Más Información
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a dos personas que se identificaron como trabajadores de la alcaldía Tlalpan, quienes habrían exigido dinero a los empleados de una clínica de la columna, a cambio de no reportar supuestas anomalías.
Mientras los oficiales realizaban recorridos por la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, una mujer se acercó a ellos y se identificó como trabajadora de un negocio de terapia física.
La empleada refirió que dos supuestos trabajadores de la alcaldía Tlalpan llegaron al negocio a bordo de una camioneta con logotipos de la demarcación y le exigieron dinero a cambio de no informar sobre faltas administrativas en el establecimiento, informó la SSC.
Por lo anterior y a solitud de la denunciante, los uniformados detuvieron a una mujer de 55 años de edad y a un hombre de 79 años.
La pareja fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
dmrr/cr
