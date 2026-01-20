Más Información

Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

Chips a nombre de terceros facilitan delitos; especialistas alertan por suplantación de identidad y cárcel para inocentes

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo

Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas

Sasha Sokol evidencia incumplimiento de Luis de Llano en la disculpa pública ordenada por la SCJN; el plazo venció hace dos semanas

“El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie"

“El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie"

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () detuvieron a dos personas que se identificaron como trabajadores de la , quienes habrían exigido dinero a los empleados de una clínica de la columna, a cambio de no reportar supuestas anomalías.

Mientras los oficiales realizaban recorridos por la , una mujer se acercó a ellos y se identificó como trabajadora de un negocio de terapia física.

Detienen a dos personas por exigir dinero a empleados de clínica de terapia física. Foto: Especial.
Detienen a dos personas por exigir dinero a empleados de clínica de terapia física. Foto: Especial.

Lee también:

La empleada refirió que dos supuestos trabajadores de la alcaldía Tlalpan llegaron al negocio a bordo de una camioneta con logotipos de la demarcación y le exigieron dinero a cambio de no informar sobre faltas administrativas en el establecimiento, informó la SSC.

Por lo anterior y a solitud de la denunciante, los uniformados detuvieron a una mujer de 55 años de edad y a un hombre de 79 años.

La pareja fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]