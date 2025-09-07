Un rayo cayó en la catenaria de la estación Xotepingo del Tren Ligero.

El Servicio de Transportes Eléctricos detalló que este impacto provocó la suspensión del servicio en varias estaciones.

“Por impacto de rayo en catenaria en estación Xotepingo, servicio provisional de tren ligero de Xochimilco a Estadio Azteca y servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex de Estadio Azteca a Tasqueña”, señaló el organismo en su cuenta de X.

Cae rayo sobre poste en la estación Xotepingo del Tren Ligero (07/09/2025). Foto: Especial

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla y naranja por persistencia de lluvias fuertes y caudales de granizo.

Precisamente la alera naranja se presenta en la alcaldía Tlalpan, donde cayó este rayo.