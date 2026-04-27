Un hombre identificado como Adrián, de 25 años, “El Shimon”, señalado por autoridades capitalinas como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo “Los Malportados”, fue detenido en calles de la colonia "El Jagüey", en la alcaldía Azcapotzalco, en posesión de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo.

La captura ocurrió sobre la calle Patanco, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaban recorridos preventivos y detectaron a varios sujetos que aparentemente intercambiaban pequeñas dosis de droga por efectivo. Al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar en distintas direcciones.

Durante la persecución, los agentes lograron interceptar a uno de ellos. Tras una revisión, le encontraron una pistola corta abastecida con 14 cartuchos útiles, cerca de medio kilogramo de aparente marihuana, 91 bolsitas con la misma hierba, 30 envoltorios con posible crystal, 20 dosis de una sustancia similar a la cocaína y dinero en efectivo.

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De acuerdo con reportes de inteligencia, “El Shimon” estaría relacionado con la venta y distribución de narcóticos en la colonia El Jagüey, además de presuntamente participar en el cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas de la zona poniente de la capital.

Las autoridades también señalaron que el detenido ya contaba con un antecedente ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en 2022. Tras su captura, fue puesto a disposición del agente ministerial, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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