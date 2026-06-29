Tras augurar un marcador 3-1 a favor de México durante el partido contra la selección de Ecuador que tendrá lugar este martes 30 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró el llamado a los aficionados para celebrar “con responsabilidad” y sin caer en el exceso de alcohol, además de depositar la basura y los residuos de forma adecuada.

“Hacemos dos llamados: un llamado es sobre el alcohol; hacemos un llamado para celebrar con responsabilidad, sin caer en excesos que generen riesgos de salud para sí mismos o para otras personas”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde presentó el operativo que implementará su administración con motivo del partido de mañana, Brugada Molina convocó a quienes asistan a la celebración que se prevé a lo largo del Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital, a dejar la CDMX limpia y depositar los residuos en los contenedores que se instalarán en los sitios donde habrá pantallas.

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“Vamos a dejar limpia la ciudad”, pidió la jefa de Gobierno, al detallar que habrá 832 contenedores en los que los asistentes podrán depositar sus residuos.

“La mejor afición es la que deja limpia la ciudad, la mejor afición es la de juego limpio. Hago un llamado para que, si estamos disfrutando en un espacio público, pues habrá contenedores suficientes, cientos de contenedores, a lo largo y ancho de todos los espacios que acabamos de mencionar; más de 800 contenedores vamos a tener. En particular, son 832 contenedores, para que se deposite la basura en esos lugares”, dijo.

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Además, detalló que personal de Obras y de Medio Ambiente pasarán con bolsas durante y después del partido para juntar los residuos.

dmrr