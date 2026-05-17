La jefa de Gobierno, Clara Brugada, participó este domingo en el Foro Urbano Mundial (WUF, por sus siglas en inglés) celebrado en Bakú, Azerbaiyán, desde donde pidió construir “ciudades cuidadoras”.

Durante la inauguración conjunta de las Asambleas del WUF13, la Mandataria capitalina destacó que este encuentro representa el foro más importante del multilateralismo urbano global, y defendió la necesidad de fortalecer una agenda internacional impulsada desde las ciudades para enfrentar los grandes desafíos contemporáneos.

“Necesitamos este multilateralismo abierto e integrador impulsado desde los gobiernos locales; desde las ciudades, para articular una nueva visión y acción urbana desde la transformación social, económica y ambiental”, expresó.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, participó este domingo 17 de mayo en el Foro Urbano Mundial. Foto: especial

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Ante representantes de gobiernos locales y regionales de todo el mundo, Brugada Molina afirmó que la Ciudad de México llega a este espacio internacional como heredera de una civilización milenaria y como una metrópoli diversa, solidaria y profundamente transformadora.

CDMX será Foro Urbano Mundial en 2028

Asimismo, destacó que la capital mexicana será sede de la décimo cuarta edición del Foro Urbano Mundial en 2028, lo que representa una oportunidad histórica para colocar en el centro del debate internacional la construcción de ciudades más humanas y con justicia territorial.

“Hablo también en nombre de más de 200 mil municipios y gobiernos subnacionales de 140 países organizados en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Traemos el mensaje de un movimiento municipalista internacional que busca responder desde abajo a los grandes problemas urbanos globales”, afirmó.

En su mensaje, la jefa de Gobierno articuló una visión política que vinculó la crisis climática, el acceso a la vivienda, las desigualdades sociales y la exclusión urbana como fenómenos interconectados que requieren soluciones estructurales.

Ciudades cuidadoras

De igual forma, convocó a construir “ciudades cuidadoras”, capaces de proteger a las mujeres, las infancias y a quienes históricamente han padecido exclusión y marginación, además de impulsar territorios de paz frente a los conflictos y desigualdades que atraviesa el mundo.

“Construyamos ciudades refugio donde nunca más el color de la piel, el origen o el acento sean pretextos para excluir a los más débiles”, expresó.

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La Mandataria capitalina reivindicó también el papel de los gobiernos locales como el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y con mayor capacidad de transformar la vida cotidiana.

Asimismo, sostuvo que los gobiernos locales tienen “la obligación moral e histórica de levantar un movimiento municipalista contra la guerra”, y llamó a consolidar una nueva gobernanza internacional donde la voz de las ciudades se escuche “alto y en todas partes”.

Urbanismo feminista

Más tarde, durante la sesión de clausura de la Asamblea de Mujeres: ‘Creación conjunta de estrategias transformadoras de género para una vivienda adecuada para todas las mujeres y niñas’, Brugada Molina presentó la visión de urbanismo feminista que impulsa la Ciudad de México, centrada en los cuidados, la seguridad y el derecho de las mujeres a vivir sin miedo.

“El futuro urbano del mundo no puede construirse sin las mujeres”, afirmó ante lideresas y representantes internacionales.

La jefa de Gobierno sostuvo que el urbanismo feminista representa una transformación profunda en la manera de diseñar las ciudades, al colocar en el centro la vida cotidiana de las mujeres, sus trayectos, el tiempo destinado a los cuidados y la necesidad de garantizar espacios seguros.

“El hogar y la vivienda constituyen el primer espacio donde se experimentan derechos, pero también donde muchas veces aparecen las primeras expresiones de desigualdad y violencia”, señaló.

Al compartir datos sobre violencia de género en el ámbito doméstico, advirtió que en la Ciudad de México el 80% de las violaciones sexuales ocurren en el hogar, lo que evidencia la urgencia de replantear las políticas urbanas y de vivienda desde una perspectiva de género.

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Asimismo, reivindicó el trabajo de cuidados realizado históricamente por las mujeres y denunció que, pese a sostener la vida cotidiana y aportar billones de dólares a la economía mundial, continúa invisibilizado y fuera de los indicadores económicos tradicionales.

Brugada Molina subrayó que millones de mujeres sostienen diariamente la vida desde el trabajo doméstico y de cuidados, muchas veces sin reconocimiento social ni económico.

“Crecimos viendo a las mujeres sostener el mundo; mujeres que despertaban antes que todos y eran las últimas en dormir. ¿Cómo ha podido vivir el mundo tanto tiempo sobre los hombros invisibles de las mujeres?”, cuestionó al cierre de su participación en el Foro.

mahc/LL