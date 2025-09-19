La jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmó un acuerdo con damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, ante quienes se comprometió a concluir, a más tardar, en el primer semestre de 2026, con la rehabilitación y reconstrucción de todas las viviendas en la Ciudad de México.

Al encabezar la firma del “Acuerdo General en Beneficio de las Damnificadas y Damnificados por el Terremoto de 2017”, Brugada Molina destacó que en esta administración se invertirá un total de 3 mil 700 millones de pesos para estos trabajos de reconstrucción.

Detalló que en la administración anterior se puso en marcha un programa para la reconstrucción de más de 22 mil viviendas que se necesitaban reconstruir, de las cuales, se lograron hacer 19 mil viviendas, y del resto se encargará esta administración.

Dicho documento indica en primer lugar que se reafirma el compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad de México, “para garantizar que todos los damnificados y las damnificadas del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, accedan al derecho a la vivienda”.

Así, el Gobierno se comprometió a realizar lo necesario para que las obras de rehabilitación o reconstrucción, concluyan integralmente y se entreguen viviendas adecuadas, dignas, y con todas las condiciones de habitabilidad que establecen las leyes y demás disposiciones aplicables.

En el documento también se establece que se implementará un modelo de planeación “urbana sostenible, justo y democrático”, y sin corrupción inmobiliaria que ponga en riesgo la seguridad de las viviendas y afecte al ordenamiento territorial de la ciudad.

“Nos comprometemos a garantizar que el proceso de reconstrucción culminará a más tardar, durante el primer semestre del 2026, y con los recursos presupuestales suficientes, salvo casos excepcionales que no dependan del Gobierno de la ciudad”, se lee en el último punto de dicho acuerdo.

