Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Juez desestima demanda millonaria de Trump contra The New York Times y Penguin Random House por difamación

Juez desestima demanda millonaria de Trump contra The New York Times y Penguin Random House por difamación

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

A ocho años de la tragedia en el , donde fallecieron 19 niños, familiares de los menores organizaron una misa en el memorial construido en la ; los padres de tres de los alumnos aseguraron que aún faltan personas por recibir sentencia por lo sucedido.

Durante la misa estuvieron presentes los familiares de los alumnos Raúl Alexis, José Eduardo y Paola Mireya, así como de la trabajadora de la escuela, Gloria González, víctimas tras el derrumbe del colegio particular ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Minutos antes de que comenzará la misa, cuatro coronas de flores fueron colocadas en los pilares del memorial con los nombres de las niñas y niños víctimas.

Lee también

Oscar Vargas, padre del niño Raúl Alexis, dijo que aún esperan sentencia para dos directores responsables de obra.

"Seguimos trabajando para seguir haciéndoles justicia a nuestros hijos", señaló el padre de Raúl Alexis.

El 19 de septiembre de 2017, tras el sismo de 8.2 grados de magnitud, parte de la estructura del Colegio Rebsamen colapsó dejando un saldo de 26 personas fallecidas, 19 de ellas estudiantes.

Lee también

Al final de la ceremonia religiosa el padre Sergio lanzó agua bendita a los pilares del memorial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses