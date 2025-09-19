A ocho años de la tragedia en el Colegio Rebsamen, donde fallecieron 19 niños, familiares de los menores organizaron una misa en el memorial construido en la Alameda Sur; los padres de tres de los alumnos aseguraron que aún faltan personas por recibir sentencia por lo sucedido.

Durante la misa estuvieron presentes los familiares de los alumnos Raúl Alexis, José Eduardo y Paola Mireya, así como de la trabajadora de la escuela, Gloria González, víctimas tras el derrumbe del colegio particular ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Minutos antes de que comenzará la misa, cuatro coronas de flores fueron colocadas en los pilares del memorial con los nombres de las niñas y niños víctimas.

Oscar Vargas, padre del niño Raúl Alexis, dijo que aún esperan sentencia para dos directores responsables de obra.

"Seguimos trabajando para seguir haciéndoles justicia a nuestros hijos", señaló el padre de Raúl Alexis.

El 19 de septiembre de 2017, tras el sismo de 8.2 grados de magnitud, parte de la estructura del Colegio Rebsamen colapsó dejando un saldo de 26 personas fallecidas, 19 de ellas estudiantes.

Al final de la ceremonia religiosa el padre Sergio lanzó agua bendita a los pilares del memorial.

