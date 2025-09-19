Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras, además se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses