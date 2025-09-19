Más Información
Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras, además se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México.
maot