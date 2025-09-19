Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras, además se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

Personas acuden al memorial del Edificio Nuevo León en Tlatelolco donde se realizó una misa y se encendieron 500 veladoras y se colocaron un igual número de rosas blancas, por las víctimas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

maot