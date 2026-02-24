La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado al Refugio Franciscano y a la Fundación Antonio Haghenbeck a que lleguen a acuerdos “definitivos y profundos” que permitan garantizar el bienestar de los animales bajo su cuidado.

A más de un mes del operativo que realizaron las autoridades para el rescate de cientos de perros y gatos que se encontraban en un predio en Cuajimalpa, Brugada Molina afirmó que, desde el inicio, el Gobierno de la CDMX se involucró por el tema de bienestar animal; sin embargo, consideró “que es momento de que se llegue a acuerdos entre ambas instituciones”.

“Hacemos un llamado importante tanto a la Fundación Haghenbeck como al Refugio Franciscano, para que haya acuerdos entre ellos y que el gobierno pueda apoyar, para que se garantice un acuerdo y evitar estas contradicciones que han generado mucha polémica alrededor. Entonces, vamos a ver que se pueda llegar a acuerdos definitivos y profundos, entre las instituciones, que ése es el origen de la problemática, mientras tanto, los que sufrían eran los animales”, dijo en conferencia de prensa.

Fundación Haghenbeck responde: "La ley no es negociable"

Tras el llamado que hizo este martes la mandataria capitalina, la Fundación Antonio Haghenbeck emitió un comunicado en el que advirtió que “no existe margen jurídico para acuerdo alguno” mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no determine la judicialización de los hechos de maltrato y crueldad animal documentados por el Refugio Franciscano.

“La ley no es negociable”, se lee en el texto.

En el comunicado, la Fundación advirtió que no se construirá ni asignará infraestructura a favor del “Refugio Franciscano”, debido a que cuenta con antecedentes documentados de crueldad y maltrato animal, por lo que “hacerlo sería traicionar nuestra misión institucional".

Asimismo, recordó que, tanto en 2021 como en 2024, dicha Fundación ofreció formalmente al “Refugio Franciscano” alternativas de reubicación con estándares internacionales, con inversiones superiores a 15 millones de pesos en cada proyecto, con el fin de que se desocuparan los 5 mil m2 del predio ubicado en Cuajimalpa, pero ambas propuestas fueron rechazadas.

“Tras la resolución judicial de diciembre de 2025, dichos ofrecimientos quedaron sin materia. Hoy, la negativa de desocupar genera sanciones económicas directas contra la Fundación, que ponen en riesgo su misión”, indica el texto.

En su comunicado, la Fundación Antonio Haghenbeck respaldó el rescate de animales que hizo la administración capitalina en enero pasado, y externó la disposición al diálogo con la jefa de Gobierno “el día y la hora que Usted nos indique exclusivamente con interlocutores imparciales de su Gobierno, en congruencia con el legítimo objetivo de consolidar a la Ciudad de México como una verdadera Ciudad Animalista”.

