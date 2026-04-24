La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la firma del Convenio “Nahui: Mercado Internacional de Cine en la Ciudad de México” y anunció seis estrategias con las que plantea consolidar a la capital del país como un “gran polo audiovisual internacional”.

Ante actores, actrices, productores, guionistas, cineastas y otros representantes del gremio del cine, la mandataria dio a conocer que, como parte de este convenio, del 12 al 15 de octubre se llevará a cabo el Mercado Internacional de Cine, donde se presentarán diversos proyectos de esta disciplina.

“Nahui busca ser ese gran espacio estratégico de intercambio, para el impulso de proyectos audiovisuales en nuestra ciudad, la Ciudad de México concentra talento, infraestructura, conectividad, instituciones públicas, servicios audiovisuales, y Nahui articula ese ecosistema, que se presenta hoy en una sola plataforma, para convertir a la Ciudad de México en esta ciudad como el mayor espacio de creación de imágenes en el mundo”, dijo.

Al evento se presentaron actores, actrices, productores, guionistas, cineastas y otros representantes del gremio del cine. | Foto: Especial.

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Delinea seis acciones para impulsar el cine en CDMX

Tras resaltar que en la CDMX, la industria audiovisual asciende a más de 10 mil millones de pesos, Brugada Molina anunció seis acciones de su administración para impulsar esta industria.

● Impulsar un “fondo mixto semilla” con inversión pública y privada, para la producción de películas, series, producciones audiovisuales, que tengan a la Ciudad de México como protagonista.

● Promoción de escuelas de cine comunitario en Utopías.

Brugada dio a conocer que, como parte de este convenio, del 12 al 15 de octubre se llevará a cabo el Mercado Internacional de Cine. | Foto: Especial.

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● Creación de una “red de espacios públicos adaptados” donde se proyecte cine en los barrios y en todos los territorios de la ciudad.

● Un acuerdo entre productores y distribuidores para fortalecer la exhibición local del cine nacional.

● Elaboración de un programa de formación superior en cine y en estudios audiovisuales.

Brugada Molina anunció seis acciones de su administración para impulsar esta industria, como el “fondo mixto semilla”, con inversión pública y privada, para la producciones audiovisuales. | Foto: Especial.

● Se agilizarán trámites y se promoverá la simplificación administrativa para evitar los “obstáculos o trabas burocráticas” en la Ciudad de México.

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JACL/bmc