Texcoco, Méx.- Un grupo de vecinos de la colonia Víctor Puebla bloquea la carretera federal México-Texcoco, a la altura del centro comercial Puerta Texcoco, para exigir la reparación del drenaje en su comunidad.

Los manifestantes se apostaron en ese punto para impedir el paso de los vehículos en dirección hacia la zona de Los Reyes La Paz, lo que causa molestia a los operadores de unidades particulares y del servicio público de pasajeros.

Según los residentes, el gobierno de Texcoco no le ha dado mantenimiento al sistema hidráulico y en los días recientes se han presentado problemas de inundación en algunas calles por las lluvias que se han registrado esta semana.

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Los habitantes de esa colonia de filiación antorchista, principalmente, demandan a las autoridades locales la pronta respuesta a su petición porque no quieren sufrir pérdida de su patrimonio por las precipitaciones pluviales que se avecinan.

La alternativa para los conductores es la autopista Peñón-Texcoco, la carretera Lechería-Texcoco o el Circuito Exterior Mexiquense.

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