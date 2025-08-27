Toluca, Estado de México.- Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México informaron que la tarde de este miércoles durante la protesta que realizaba el movimiento estudiantil sobre la avenida Vicente Guerrero en Toluca, un asambleísta fue atropellado por un vehículo particular.

De manera inmediata al lugar arribó una ambulancia de Protección Civil Universitaria para brindar atención médica al asambleísta y posteriormente trasladarlo a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social donde recibió la atención médica necesaria.

De manera inmediata al lugar arribó una ambulancia de Protección Civil Universitaria para brindar atención médica al asambleísta y posteriormente trasladarlo a la clínica del IMSS. Foto: Especial.

A su vez personal de la Consejería jurídica de la universidad acompañó y dio asesoría jurídica a un grupo de asambleístas para que presentaran la denuncia correspondiente en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Paralelamente la Consejera Jurídica, Evangelinas Sales Sánchez mantuvo diálogo con los integrantes del movimiento estudiantil para establecer una mesa jurídica para dar atención a sus demandas.

