Programas del Bienestar en Edomex: ¿cuáles abren registro en septiembre 2025?; esto se sabe

En septiembre de 2025, elabrirá el registro para varios programas del Bienestar dirigidos a estudiantes y mujeres en situación vulnerable.

Estas iniciativas buscan garantizar el acceso a la educación, brindar apoyos económicos directos y reforzar la calidad de vida de los sectores más necesitados.

Tarjeta del Banco Bienestar: ¿para qué programas sociales es necesario tramitarla y cómo proteger tus depósitos de manera más óptima. Foto: Banco del Bienestar
¿Qué apoyos sociales abren registro en septiembre de 2025 en Edomex?

El Gobierno de México y el Estado de México anunciaron nuevas convocatorias de programas sociales para septiembre de 2025, con el objetivo de respaldar a las familias mexiquenses y evitar que factores económicos limiten el desarrollo académico o personal.

Uno de los programas más esperados es la, que abrirá su registro del 15 al 30 de septiembre exclusivamente en línea, mediante el portal becaritacetina.gob.mx.

Paralelamente, se realizarán asambleas informativas en escuelas públicas del 1 al 20 de septiembre para orientar a los padres de familia en el proceso de inscripción.

Otra de las convocatorias relevantes es la Beca Universal Benito Juárez, dirigida a estudiantes de media superior y superior. Los montos varían entre $1 mil 600 y $2 mil 400 pesos bimestrales, según el nivel educativo.

El registro se realizará mediante el Buscador de Estatus en el portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas.

Foto: Captura de pantalla en X
¿Cuándo se reactivará Mujeres con Bienestar Edomex?

El programa Mujeres con Bienestar no abrirá registro nuevo en septiembre, pero continuará su segunda etapa de incorporación.

Las mujeres que cuenten con folio obtenido en 2023 o 2024 podrán recibir notificaciones para recoger su tarjeta, la cual ofrece $2 mil 500 pesos mensuales, servicios de salud, asesoría legal y apoyo psicológico.

