Toluca, Estado de México.- Alumnos de la Facultad de Ingeniería y paristas que mantienen tomadas las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, llegaron a una confrontación toda vez que se acordó liberar la facultad este sábado al mediodía.

Los alumnos detallaron que las votaciones que se emitieron por la comunidad estudiantil no fueron respetadas, por ello exigieron que fueran liberadas este día por quienes las mantienen “aseguradas”, además de que realizaron señalamientos que las personas que se encuentran dentro de las facultades encapuchados no son alumnos de la UAEMex.

Toman instalaciones Ingeniería. Foto: Claudia Rodríguez

Lee también: Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva

Al lugar arribaron elementos de seguridad universitaria, de l a Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil y autoridades universitarias para evitar que escalara el intercambio de palabras.

Por su parte, los paristas señalaron violencia por parte de los alumnos, ya que ingresaron al plantel cortando una malla que da a Paseo Universidad.

Al lugar arribaron elementos de seguridad universitaria, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil y autoridades universitarias para evitar que escapara el intercambio de palabras. Foto: Claudia Rodríguez

En este momento se inicia el proceso para entablar la mesa de diálogo entre alumnos y paristas para buscar una solución y determinar si se inician clases el próximo lunes 18 de agosto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr