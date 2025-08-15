Toluca, Méx.— El colectivo No Al Tarifazo Edomex convocó a una movilización para frenar un alza a la tarifa el próximo domingo 17 de agosto, a las 11:30 de la mañana.

Dante Álvarez Jiménez, integrante de dicho colectivo resaltó que actualmente el Estado de México tiene una de las tarifas más altas del país, además de que menos de 20% de las unidades se encuentran en condiciones óptimas y cumple con la normatividad, en tanto el resto son camiones viejos.

Puntualizó que las demandas prioritarias durante la marcha serán las tarifas preferenciales para personas de la tercera edad y estudiantes, un transporte público masivo, así como corredores regulados de mediana y alta capacidad.

Dante Álvarez recordó que en tres ocasiones han “sorprendido” a los mexiquenses con aumentos a la tarifa, uno de ellos se registró en 2013, después 2017 y 2019.

La tarifa del transporte público podría llegar a 16 pesos la mínima, mientras que la máxima podría oscilar en los 29 pesos, indicó Ernesto Alberto Gómez Rodríguez, representante de transportistas en el Valle de Toluca.